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В МИД РФ увидели "подавление свободы слова" в Украине. Обратились к ОБСЕ

Автор: РБК-Украина

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украине присутсвует "вопиющуя практика подавления свободы слова". Таким образом она отреагировала на визит в Украину спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Захаровой.

Она отметила, что "серьезного разбора безобразий", которые якобы происходят в Украине "мир так и не дождался".

Захарова напомнила о закрытии телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина". NewsOne и ZIK. А также о блокировке ряда пропагандистских российских телеканалов и сайтов.

"Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией". Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова", - считает Захарова.

По результатам визита представитель ОБСЕ заявила о приверженности Украины демократическим ценностям. Захарова эти слова также раскритиковала.

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МИД РФ