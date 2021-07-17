В МИД РФ увидели "подавление свободы слова" в Украине. Обратились к ОБСЕ

Она отметила, что "серьезного разбора безобразий", которые якобы происходят в Украине "мир так и не дождался".

Захарова напомнила о закрытии телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина". NewsOne и ZIK. А также о блокировке ряда пропагандистских российских телеканалов и сайтов.

"Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией". Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова", - считает Захарова.

По результатам визита представитель ОБСЕ заявила о приверженности Украины демократическим ценностям. Захарова эти слова также раскритиковала.