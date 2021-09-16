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МИД о рекомендациях Европарламента по России: нужны новые и проактивные подходы

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Четверг 16 сентября 2021 15:09
МИД о рекомендациях Европарламента по России: нужны новые и проактивные подходы Фото: МИД о рекомендациях Европарламента по России: нужны новые и проактивные подходы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие резолюции Европарламентом об отношении ЕС с Россией. В МИД заявили, что в отношении РФ нужны новые, решительные и проактивные подходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы приветствуем принятие Европейским парламентом всеобъемлющих рекомендаций по будущим отношениям ЕС с Россией. Нынешний российский режим угрожает миру и безопасности в Европе. Это требует новых, более решительных и проактивных подходов в ЕС и соседних странах", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что возврат к "привычному порядку вещей" не может быть предусмотрен до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будет восстановлена в пределах их международно признанных границ.

"Новые подходы в политике соседства ЕС должны быть основаны на проактивной позиции/большей открытости для Ассоциативного трио. Четкая европейская перспектива, интеграция во внутренний рынок ЕС и новый компонент безопасности в ЕП укрепят позиции ЕС и помогут нам противостоять агрессии России", - добавили в МИД Украины.

Напомним, Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений ЕС и России. Украина положительно оценивает этот документ.

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