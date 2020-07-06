В МИД разъяснили условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС

Для транзитного пересечения территории Венгрии автотранспортом украинцам не нужно получать индивидуальное разрешение от венгерской полиции. Однако, украинская сторона рекомендует все же получить это разрешение.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

Украинцы не нуждаются в индивидуальном разрешении на транзит при условии, что они:

имеют документ о постоянном месте жительстве, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения;

имеют биометрический паспорт или визу;

дают согласие пройти проверку на коронавирус и не имеют признаков инфекции.

Кроме того, в разрешении на транзитный проезд не нуждаются украинцы, направляющиеся в государства ЕС, которые позволяют гражданам Украины въезд на свою территорию В таких случаях на границе необходимо показать:

биометрический паспорт или визу;

медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;

финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т.п.);

документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения.

Во всех других случаях украинцам необходимо получить специальное разрешение от венгерской полиции, заполнив электронную заявку. Для транзита можно использовать только пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

Напомним, что необходимо знать перед поездкой в страны ЕС во время пандемии коронавируса, рассказали в украинском МИД.