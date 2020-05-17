В МИД рассказали, на какой стадии находится дело о захвате украинских моряков в плен

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, на какой стадии находится процесс подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива. Речь идет о нападении российских сил на украинские военные корабли в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Енина, сейчас украинская сторона находится на финальной стадии подачи меморандума в международный Арбитражный трибунал. В частности, в меморандуме речь пойдет о компенсации для освобожденных из плена моряков, но конкретную сумму, которую потребует Украине заместитель главы МИД не назвал.

"Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материального, так и морального характера", - пояснил он

Отметим, что Украина должна подать меморандум до 24 мая. Енин подчеркнул, что украинская сторона успеет это сделать вовремя.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий. Статус участника боевых действий получили все 22 моряка, которых российские силовики в 2018 году захватили в плен во время прохождения Керченского пролива.