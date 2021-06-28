МИД проверяет информацию о пожаре на судне с украинскими моряками возле Шри-Ланки

В то же время СМИ сообщают, что судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна начался пожар.

Контейнеровоз МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки, загорелся 25 июня. С того момента экипаж находится без связи

В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.