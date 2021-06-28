UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД проверяет информацию о пожаре на судне с украинскими моряками возле Шри-Ланки

Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить ситуацию на судне MSC MESSINA. На судне могут быть граждане Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter.

В то же время СМИ сообщают, что судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна начался пожар.

Контейнеровоз МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки, загорелся 25 июня. С того момента экипаж находится без связи

В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

СМИ также сообщают, что экипажу удалось взять под контроль огонь. Судно сейчас буксуют в Сингапур.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украиныпожарсудно