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МИД о призывах чиновницы ООН, приравнявшей Украину к РФ: оторваны от реальности

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Призывы топ-чиновницы ООН Дениз Браун, которая фактически приравняла Украину к России в контексте удара по Чаплино, являются оторванными от реальности. И абсолютно неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарной координатора ООН в Украине по ракетному обстрелу России по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого было убито двадцать пять гражданских людей, в том числе двое детей", - заявил Николенко.

Он напомнил, что Министерство обороны РФ публично призналось в совершении этого военного преступления.

"Призывы высокой представительницы ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности", - отметил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что приравнивание жертвы к агрессору является абсолютно неприемлемым.

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбардируя Чаплино и другие украинские города и села", - подытожил Николенко.

Что произошло

Напомним, вчера гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Чаплино, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право. Этим фактически она приравняла действия Украины и страны-агрессора.

Добавим, в результате этого ракетного удара погибли не менее 25 человек. Российская сторона признала его, но заявила, что била якобы по военному эшелону.

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