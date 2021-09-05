МИД Японии анонсировал саммит G7 по ситуации в Афганистане

На следующей неделе страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном. На него будут приглашены министры иностранных дел из России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Саммит запланирован на 8 сентября, однако, по словам главы МИД Тосимицу Мотэги, это пока предварительная дата.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран", - отметил Мотэги.

Также страны "Большой семерки", Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула.

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.