ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Японии анонсировал саммит G7 по ситуации в Афганистане

Новина українською →
Токио, Воскресенье 05 сентября 2021 06:23
МИД Японии анонсировал саммит G7 по ситуации в Афганистане Фото: на следующей неделе пройдет саммит G7 по Афганистану (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На следующей неделе страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном. На него будут приглашены министры иностранных дел из России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Саммит запланирован на 8 сентября, однако, по словам главы МИД Тосимицу Мотэги, это пока предварительная дата.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран", - отметил Мотэги.

Также страны "Большой семерки", Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула.

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Напомним, ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием"Талибана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели