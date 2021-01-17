ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МЗС підтвердили, що на затонулому суховантажі біля Туреччини було 10 українців

Київ, Неділя 17 січня 2021 16:40
У МЗС підтвердили, що на затонулому суховантажі біля Туреччини було 10 українців
Фото: суховантаж в Чорному морі (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

На затонулому суховантажі біля берегів Туреччини було 10 громадян України і двоє іноземців. Тривають пошуки чотирьох членів екіпажу.

Про це повідомив прес-аташе Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Він також заявив, що шестеро моряків врятовано, двоє загинули. Хоча раніше ЗМІ з посиланням на заяви турецької влади заявляли про загибель чотирьох осіб.

Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги в цій ситуації.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під російським прапором, з українцями і росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що судно належить українській компанії.

На початку тижня повідомлялося, що біля берегів Малайзії через COVID корабель застряг, серед членів екіпажу якого є двоє українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі происшествие

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся