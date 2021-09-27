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В МИД ответили на заявления Лукашенко о базах: безосновательные инсинуации в адрес Украины

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 15:27
В МИД ответили на заявления Лукашенко о базах: безосновательные инсинуации в адрес Украины Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заявления Александра Лукашенко о якобы создании военных баз в Украине, где "обучают работе по Беларуси", являются безосновательными инсинуациями. Украина не намерена вмешиваться в дела Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности", - сказал он.

Николенко отметил, что, говоря о "призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине", Лукашенко параллельно превращает Беларусь в сплошную военную базу России.

"Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - подчеркнул спикер МИД.

Кроме того, как сказал Николенко, Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Беларуси, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

"В то же время мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - добавил он.

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