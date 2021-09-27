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В МЗС відповіли на заяви Лукашенка про бази: безпідставні інсинуації на адресу України

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 15:27
В МЗС відповіли на заяви Лукашенка про бази: безпідставні інсинуації на адресу України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Заяви Олександра Лукашенка про нібито створення військових баз в Україні, де "навчають роботі по Білорусі", є безпідставними інсинуаціями. Україна не має намірів втручатися у справи Білорусі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Лукашенка. Очевидно, що Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що, говорячи про "примарні американські бази та табори бойовиків в Україні", Лукашенко паралельно перетворює Білорусь в суцільну військову базу Росії.

"Саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і дружнього нам білоруського народу. Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську", - наголосив речник МЗС.

Крім того, як сказав Ніколенко, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у справи Білорусі, а також не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

"Водночас ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - додав він.

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