В МИД оценили вероятное назначение Маркаровой послом в США

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятное назначение Оксаны Маркаровой новым послов в США. По мнению министра, она будет эффективным послом.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я совершенно убежден, что Оксана Маркарова будет эффективным послом в США. И на политическом треке, и на военно-техническом треке, и в вопросах торговли и инвестиций, и в вопросе взаимодействия с МВФ, который по иронии судьбы тоже расположен в Вашингтоне", - рассказал глава МИД.

Министр отметил, что верительные грамоты посол должна вручать уже новому президенту США.

Также министр прокомментировал вопрос о том, что Маркарову хотят отправить в США, чтобы она просила денег.

"Вообще-то, мы всех послов засылаем, в частности для того, чтобы они искали деньги - не просили, а искали. Что такое поиск денег? Это и привлечение инвестиций, и увеличение объемов торговли, открытие новых рынков для украинских компаний, и взаимодействие с фондами и международными финансовыми институтами", - рассказал Кулеба.

По его словам, согласно данным последнего соцопроса, который еще не был опубликован, одним из самых больших ожиданий наших граждан от украинской дипломатии являются торговля, инвестиции и привлечение денег в Украину.

Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительстве Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Напомним, в конце ноября стало известно, что власть решила сменить посла Украины в США. Кулеба предложил на эту должность Оксану Маркарову.