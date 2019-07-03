ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД отреагировал на авиаудар по приюту для нелегалов в Ливии

Новости » Политика    03.07.2019 - 19:35
МИД отреагировал на авиаудар по приюту для нелегалов в Ливии
Фото: МИД (РБК-Украина)

МИД подчеркивает необходимость проведения всестороннего объективного расследования

Министерство иностранных дел Украины призвало стороны ливийского конфликта к немедленному прекращению огня без предварительных условий с целью недопущения новых человеческих жертв. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на заявление МИД.

"Мир, согласие, стабильность и экономическое процветание вернутся в Ливию только в результате всеобъемлющего мирного диалога, консолидации ливийского общества вокруг общих ценностей", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает необходимость проведения всестороннего объективного расследования авиаудара по приюта для нелегальных мигрантов в городе Таджура, в результате которого погибли около 40 человек, более 80 получили ранения.

"Свою роль в достижении этой цели должно сыграть и международное сообщество, объединенная позиция которой относительно недопущения продолжения насилия в Ливии будет способствовать прекращению конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в результате авианалета на лагерь беженцев в столице Ливии Триполи погибли не менее 44 человек. Погибшими являются преимущественно африканские мигранты, которые направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев и они под контролем правительства Ливии.

Кроме того, с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи погибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей получили ранения.

В Ливии в результате авиаудара погибли десятки беженцев В Ливии нанесли авиаудар по центру мигрантов, есть погибшие
Новости Украины МИД УкраиныЛивия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь