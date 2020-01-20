В МИД обещают объяснить визит Зеленского в Оман

Министерство иностранных дел планируют объяснить причины рождественской поездки президента Владимира Зеленского в Оман. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, МИД помогал организовывать данную поездку Зеленского.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сообщил Пристайко.

Напомним, 5 января Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из оманских отелей. После этого в Офисе президента заявили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торговоэкономическое сотрудничество двух стран. При этом в ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

После авиакатастрофы в Иране 8 января Зеленский заявил, что прерывает поездку в Оман и срочно возвращается в Украину. Президент прибыл в аэропорт "Жуляны" практически через сутки после авиакатастрофы - в 2:37 ночи 9 января, после чего сразу поехал на Банковую, где состоялось совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.