В МИД назвали условие трудоустройства украинцев за границей

Главным условием для трудоустройства украинских граждан за границей в условиях пандемии коронавируса является обеспечение медицинской безопасности. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, все украинцы, которые намерены трудоустроиться за рубежом, должны быть обеспечены медицинским страхованием.

"Действительно, одним из условий, о которых я уже вел разговор с зарубежными партнерами является то, что украинцы должны быть обеспечены медицинским страхованием. То есть если человек заболел по разным причинам, ее должны лечить там, где эти люди находятся, где безопасно, где хорошее качество медицины. По каждом конкретном случае принимает решение сам человек, где он хочет лечиться. Это право человека", - пояснил он.

Напомним, ранее Пристайко сообщил, что правительства Израиля, Финляндии и Австрии уже обратились к Украине по поводу трудоустройства украинских граждан. В частности, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где их ожидают более 40 работодателей.

Кроме того, в правительстве заявили, что позволят осуществлять чартерные рейсы с украинскими заробитчанами. Однако, трудоустройство и отправка украинцев за границу должны быть организованными. Правительство ожидает обращения правительств стран относительно трудоустройства украинцев.

Также РБК-Украина писало, что по данным ассоциации украинских заробитчан, в Украину из-за границы вернулись максимум 450-500 тысяч граждан. Социологи уверены, что подавляющее большинство этих заробитчан вернется за границу после открытия границ.