Переговори про назву Македонії на стадії завершення, - МЗС

Угода про назву Македонії може бути погоджена до саміту ЄС у кінці червня

Міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров після переговорів у Брюсселі заявив, що переговори з Грецією про назву Колишньої югославської республіки наразі на "завершальній стадії". Про це повідомляє AFP.

"Переговори триватимуть між експертами з юридичних і технічних питань", - зазначив Димитров.

За його словами, угода знаходиться на "завершальній стадії" і може бути погоджена до запланованого саміту ЄС у кінці червня.

Також вказано, що обговорювана назва країни включає такі варіанти, як "Нова Македонія" і "Верхня Македонія".

Нагадаємо, 20 травня прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення адміністрацією згоди з грецькими лідерами про нову назву країни, що може покласти край багаторічному спору між балканськими сусідами. Тоді повідомлялося, що назва "Республіка Ілінденська Македонія" була погоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.