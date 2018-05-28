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Переговори про назву Македонії на стадії завершення, - МЗС

НовиниПолітика    28.05.2018 - 21:29
Фото: Нікола Димитров (wikimedia.org)
Фото: Нікола Димитров (wikimedia.org)

Угода про назву Македонії може бути погоджена до саміту ЄС у кінці червня

Міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров після переговорів у Брюсселі заявив, що переговори з Грецією про назву Колишньої югославської республіки наразі на "завершальній стадії". Про це повідомляє AFP.

"Переговори триватимуть між експертами з юридичних і технічних питань", - зазначив Димитров.

За його словами, угода знаходиться на "завершальній стадії" і може бути погоджена до запланованого саміту ЄС у кінці червня.

Також вказано, що обговорювана назва країни включає такі варіанти, як "Нова Македонія" і "Верхня Македонія".

Нагадаємо, 20 травня прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення адміністрацією згоди з грецькими лідерами про нову назву країни, що може покласти край багаторічному спору між балканськими сусідами. Тоді повідомлялося, що назва "Республіка Ілінденська Македонія" була погоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.

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Теги публікації: Македония, Греція, название  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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