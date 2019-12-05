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МИД Казахстана обсудит с Украиной высказывания Токаева о Крыме

Новости » Политика     05.12.2019 - 08:22
МИД Казахстана обсудит с Украиной высказывания Токаева о Крыме
Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org)

В Казахстане также прокомментировали заявление украинского МИД о демаршах

Внешнеполитическое ведомство Казахстана обсудит с Министерством иностранных дел Украины ситуацию относительно высказываний казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко о намерении сделать демарши из-за высказываний Токаева.

"Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут к нам прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы к нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление", - сказал Нурышев.

Также представитель казахстанского МИД отметил, что пока украинская сторона не предприняла никаких мер.

"Мы ожидаем, будем сегодня с ними разговаривать", - добавил он.

Напомним, 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает, что Крым был аннексирован. Такое заявление Токаев сделал на вопрос, были ли напуганы власти Казахстана аннексией Крыма и войной в Украине.

После этого пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что внешнеполитическое ведомство планирует сделать демарши Казахстану из-за отрицания казахского президента Касым-Жомарт Токаева аннексии Крыма.

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