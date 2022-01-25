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МИД Канады подверглось кибератаке: что известно

Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Канады подверглось кибератаке. Соответствующее заявление сделало Министерство финансов страныы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Взлом Министерства внутренних дел Канады произошел в среду на прошлой неделе, однако сообщили об этом сегодня. При этом до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за кибератаку.

В результате атаки хакеров некоторые интернет-услуги и сервисы в настоящее время недоступны, но для их восстановления принимаются меры по смягчению последствий.

Казначейство отметило, что другие правительственные ведомства не подверглось кибератаке.

"Мы постоянно пересматриваем меры по защите канадцев и нашей критически важной инфраструктуры от электронных угроз, взлома и кибершпионажа. Мы призываем всех государственных и неправительственных партнеров использовать передовые методы кибербезопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, что кибератаки являются одной из пяти угроз, с которыми придется бороться миру в 2022 году. Об этом заявили в ВОЗ.

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Кибератака