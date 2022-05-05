UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину

Фото: посол Канады в Украине Лариса Галадза (ukrinform)
Автор: Артур Родивилов

Посол Канады скоро вернется в Украину. Лариса Галадза сейчас находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

При это министр иностранных дел Мелани Жоли не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

"Наша цель - восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется", - сообщила Жоли.

По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада