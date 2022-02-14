МИД Греции обвинил украинских военных в гибели на Донбассе двух этнических греков

Министерство иностранных дел Греции заявило, что на Донбассе погибли двое этнических греков и еще двое получили тяжелые ранения. По данным ведомства, инцидент произошел в селе Гранитное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции .

"Мы выражаем глубочайшую скорбь по поводу внезапной смерти двух экспатриантов и серьезного ранения еще двоих в селе Гранитна, которое находится недалеко от линии соприкосновения в Восточной Украине", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ответственность за убийства несут трое солдат вооруженных сил Украины, которые вступили в конфликт с экспатриантами "по пустяковому поводу".

При этом в ведомстве заявили, что глава МИД Греции Никос Дендиас попросил провести телефонный разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине.