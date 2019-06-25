МИД Германии приветствует возращение России в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Германии приветствует решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ - Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Германия будет продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя для членства в Совете Европы.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ассамблеи утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Он рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, было принято другое решение.

Также Зеленский отметил, что ему интересно, как ПАСЕ после решения о возвращении РФ в ассамблею будет требовать освобождения украинских пленных моряков.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.