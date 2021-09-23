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МИД Эстонии вызвал посла России: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Эстонии вызвал посла России. Дипломату вручили ноту протеста о нарушении воздушной границы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российскому дипломату выражен протест и вручена нота о нарушении 22 сентября эстонского воздушного пространства.

В эстонском МИДе назвали этот инцидент "очень досадным и серьезным". Также российскому послу было обращено внимание на серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.

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