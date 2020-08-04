МИД Эстонии предложил выслать украинцев за нарушение самоизоляции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за депортацию украинских работников, которые нарушили правила самоизоляции. До этого сообщалось, что украинцы нарушили самоизоляцию 46 раз.

Об этом пишет местное издание ERR.

По словам Рейнсалу, украинские работники, которые проигнорировали правила 14-дневной самоизоляции, должны быть высланы из страны.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует истребовать", - заявил он.

До этого с призывом наказать украинских работников выступил министр внутренних дел Март Хельме. В ходе проверки выяснилось, что часть украинцев, которые прилетели в Таллинн 21 июля спецрейсом для последующей работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек выходили на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии у трех сезонных работников из Украины выявили COVID-19.

Сегодня в стране объявили о начале второй волны коронавируса, рассматривается возможность введения ограничительных мер.