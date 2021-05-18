МИД договаривается о вывозе украинцев из Непала, 43 уже купили билеты на самолеты, - Кулеба

Министерство иностранных дел договаривается об эвакуации украинцев из Непала . Турецкие и катарские авиалинии открыли продажу билетов для граждан Украины.

Он рассказал, что по состоянию на вчерашнюю ночь из почти 100 человек, изъявивших желание вернуться из Катманду в Украину, 43 уже купили билеты на самолеты.

"Мы узнали, авиакомпании которых стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза граждан, и вступили с ними в диалог, чтобы граждане Украины могли купить билеты на эти рейсы. В частности, мы договорились с турецкими и катарскими авиалиниями", - сказал Кулеба.