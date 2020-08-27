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В МИД Беларуси отреагировали на нападение на посольство Ливии

Минск, Четверг 27 августа 2020 17:27
В МИД Беларуси отреагировали на нападение на посольство Ливии
Фото: посольство Ливии в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Нападение на посольство Ливии в Минске является следствием внутренних противоречий в иностранном дипломатическом представительстве. Белорусские правоохранители не вмешивались в ситуацию, согласно Венской конвенции.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

По информации МИД, на территории посольства, кроме дипломатов, находятся лица, которые охраняют представительство. Ни одна из сторон не жаловалась на телесные повреждения или побои. Правоохранители никого не задерживали.

"Белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время в белорусском МИД отметили, что подобные ситуации нарушают общественный порядок и противоречат Венской конвенции. МИД также обратилось в Министерство внутренних дел страны с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии.

"Призываем разрешать спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров", - добавили в МИД.

Напомним, нападение на посольство Ливии в Минске произошло утром 27 августа; белорусские СМИ писали, что во время нападения пострадал представитель иностранной дипломатической миссии.

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