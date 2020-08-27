У МЗС Білорусі відреагували на напад на посольство Лівії

Фото: посольство Лівії у Мінську (tut.by)

Напад на посольство Лівії у Мінську є наслідком внутрішніх суперечностей в іноземному дипломатичному представництві. Білоруські правоохоронці не втручалися в ситуацію, відповідно до Віденської конвенції.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

За інформацією МЗС, на території посольства, крім дипломатів, перебувають особи, які охороняють представництво. Жодна зі сторін не скаржилася на тілесні ушкодження чи побої. Правоохоронці також нікого не затримували.

"Білоруська сторона відповідно до міжнародних норм не може і не буде втручатися у внутрішні справи іноземних дипмісій", - наголосили у відомстві.

Водночас в білоруському МЗС зазначили, що подібні ситуації порушують громадський порядок та суперечать Віденській конвенції. МЗС також звернулося до Міністерства внутрішніх справ країни з проханням про посилення охорони громадського порядку в районі лівійської дипмісії.

"Закликаємо розв'язувати спірні питання і знаходити взаєморозуміння шляхом переговорів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, напад на посольство Лівії у Мінську стався вранці 27 серпня; білоруські ЗМІ писали, що під час нападу постраждав представник іноземної дипломатичної місії.