ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МЗС Білорусі відреагували на напад на посольство Лівії

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 17:27
У МЗС Білорусі відреагували на напад на посольство Лівії
Фото: посольство Лівії у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Напад на посольство Лівії у Мінську є наслідком внутрішніх суперечностей в іноземному дипломатичному представництві. Білоруські правоохоронці не втручалися в ситуацію, відповідно до Віденської конвенції.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

За інформацією МЗС, на території посольства, крім дипломатів, перебувають особи, які охороняють представництво. Жодна зі сторін не скаржилася на тілесні ушкодження чи побої. Правоохоронці також нікого не затримували.

"Білоруська сторона відповідно до міжнародних норм не може і не буде втручатися у внутрішні справи іноземних дипмісій", - наголосили у відомстві.

Водночас в білоруському МЗС зазначили, що подібні ситуації порушують громадський порядок та суперечать Віденській конвенції. МЗС також звернулося до Міністерства внутрішніх справ країни з проханням про посилення охорони громадського порядку в районі лівійської дипмісії.

"Закликаємо розв'язувати спірні питання і знаходити взаєморозуміння шляхом переговорів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, напад на посольство Лівії у Мінську стався вранці 27 серпня; білоруські ЗМІ писали, що під час нападу постраждав представник іноземної дипломатичної місії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МинскЛивияпосольствоМИД Беларуси
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся