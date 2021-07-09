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Microsoft выплатит сотрудникам бонус в 1 500 долларов из-за пандемии

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Пятница 09 июля 2021 11:42
Microsoft выплатит сотрудникам бонус в 1 500 долларов из-за пандемии Фото: Microsoft выплатит бонусы своим сотрудникам (Mattia Ozbot/Soccrates Images/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американский IT-гигант Microsoft выплатит своим сотрудникам бонус в размере 1 500 долларов за работу во время пандемии COVID-19. Бонус получат сотрудники как в США, так и за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что разовый бонус будет выплачен по итогам "уникального и сложного финансового года", который только что завершил Microsoft. По словам директора по кадрам Кэтлин Хоган, бонус выплатят всем сотрудникам ниже уровня корпоративного вице-президента, которые начали работать на компанию до 31 марта 2021 года.

Также сообщается, что на сегодня у Microsoft 175 508 сотрудников по всему миру, но те, кто работает на LinkedIn, GitHub и ZeniMax, не получат бонус, несмотря на то, что Microsoft владеет этими тремя отдельными компаниями.

По подсчетам, на выплату бонусов пойдет около 200 млн долларов, что равняется прибыли компании меньше чем за два дня.

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