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Microsoft виплатить співробітникам бонус у 1 500 доларів через пандемію

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П'ятниця 09 липня 2021 11:42
Microsoft виплатить співробітникам бонус у 1 500 доларів через пандемію Фото: Microsoft виплатить бонуси своїм співробітникам (Mattia Ozbot/Soccrates Images/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Американський IT-гігант Microsoft виплатить своїм співробітникам бонус у розмірі 1 500 доларів за роботу під час пандемії COVID-19. Бонус отримають співробітники як в США, так і за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що разовий бонус буде виплачений за підсумками "унікального і складного фінансового року", який щойно завершив Microsoft. За словами директора з кадрів Кетлін Хоган, бонус виплатять всім співробітникам нижче рівня корпоративного віце-президента, які почали працювати на компанію до 31 березня 2021 року.

Також повідомляється, що на сьогодні у Microsoft 175 508 співробітників по всьому світу, але ті, хто працює на LinkedIn, GitHub і ZeniMax, не отримають бонус, незважаючи на те, що Microsoft володіє цими трьома окремими компаніями.

За підрахунками, на виплату бонусів піде близько 200 млн доларів, що дорівнює прибутку компанії менше ніж за два дні.

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