Microsoft сообщила о новых хакерских атаках России

Корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках. Компания считает, что их совершила группировка Nobelium.
Об этом пишет Axios
По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.
Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.
Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.
Напомним, масштабным кибератакам из-за уязвимости Microsoft поддались Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что это перерастает в мировой кризис кибербезопасности.