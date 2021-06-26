Microsoft сообщила о новых хакерских атаках России

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.