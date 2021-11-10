Microsoft представила бюджетный ноутбук для учебы с Windows 11 SE

В облегченной версии Windows 11 будут отсутствовать виджеты, а также не будут предустановлены приложения Teams и Office. Все программы на ноутбуке по умолчанию будут запускаться в полноэкранном режиме.

Также по умолчанию система будет выполнять резервное копирование документов в OneDrive.

В Microsoft рассчитывают, что Windows 11 SE составит конкуренцию Google с ее Chrome OS.

Ноутбук Surface Laptop SE ориентирован на использование школьниками и студентами. Ноутбук оснащается 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей, а также камерой 720p HD.

Базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на eMMC.

Ноутбук весит 1,11 кг. Цена устройства стартует от 250 долларов.

В ближайшие месяцы ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.

Фото: Microsoft представила бюджетный ноутбук для обучения с Windows 11 SE (microsoft.com)