UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Microsoft представила бюджетный ноутбук для учебы с Windows 11 SE

Автор: Валерия Полищук

Корпорация Microsoft представила новый ноутбук для обучения под названием Surface Laptop SE. Он оснащен операционной системой Windows 11 SE, которая является облегченной версией Windows 11, предназначенной для дешевых ноутбуков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

В облегченной версии Windows 11 будут отсутствовать виджеты, а также не будут предустановлены приложения Teams и Office. Все программы на ноутбуке по умолчанию будут запускаться в полноэкранном режиме.

Также по умолчанию система будет выполнять резервное копирование документов в OneDrive.

В Microsoft рассчитывают, что Windows 11 SE составит конкуренцию Google с ее Chrome OS.

Ноутбук Surface Laptop SE ориентирован на использование школьниками и студентами. Ноутбук оснащается 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей, а также камерой 720p HD.

Базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на eMMC.

Ноутбук весит 1,11 кг. Цена устройства стартует от 250 долларов.

В ближайшие месяцы ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.

Фото: Microsoft представила бюджетный ноутбук для обучения с Windows 11 SE (microsoft.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
MicrosoftWindows