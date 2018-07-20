Microsoft остановила кибератаку против трех кандидатов на выборах в Конгресс

В сотрудничестве с государственными органами компании Microsoft удалось пресечь атаку хакеров

Злоумышленники пытались использовать поддельную страницу Microsoft для добычи информации из компьютеров трех кандидатов Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg.

Имена обьектов, на которые была попытка совершить кибератаки, не сообщаются.

Об этом рассказал вице-спикер по безопасности и доверию пользователей корпорации Microsoft Том Берт на форуме в Аспене, штат Колорадо.

Берт сообщил, что похожую тактику компания смогла зафиксировать еще в 2016 году в Филадельфии во время конвенции демократической партии, за безопасность которой отвечала Microsoft.

Так же, выступая на форуме в Аспене глава департамента по производственной политике и контртерроризму Facebook Моника Бикерт сообщила, что в апреле 2018 компания удалила несколько сотен страниц, которые контролировались российской фабрикой троллей.

Напомним, в ФРГ заявили о кибератаках из России на немецкие медиа и химкомпанию. На немецкие медиакомпании и организацию из сферы химических исследований в августе 2017 и июне 2018 года были осуществлены атаки, предположительно, с целью шпионажа.