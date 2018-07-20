Microsoft зупинила кібератаку проти трьох кандидатів на виборах в Конгрес

У співпраці з державними органами компанії Microsoft вдалося присікти атаку хакерів

Зловмисники намагалися використовувати підроблену сторінку Microsoft для отримання інформації з комп'ютерів трьох кандидатів Конгресу. Про це повідомляє Bloomberg.

Імена об'єктів, на які була спроба здійснити кібератак, не повідомляються.

Про це розповів віце-спікер з безпеки і довіри користувачів корпорації Microsoft Том Берт на форумі в Аспені, штат Колорадо.

Берт повідомив, що схожу тактику компанія змогла зафіксувати ще в 2016 році у Філадельфії під час конвенції демократичної партії, за безпеку якої відповідала Microsoft.

Так само, виступаючи на форумі в Аспені глава департаменту по виробничій політиці і контртероризму Facebook Моніка Бікерт повідомила, що в квітні 2018 компанія видалила кілька сотень сторінок, які контролювалися російської фабрикою тролів.

Нагадаємо, в ФРН заявили про кібератаки з Росії на німецькі медіа і хімкомпаній. На німецькі медіакомпанії і організацію зі сфери хімічних досліджень в серпні 2017 і червні 2018 року було здійснено атаки, імовірно, з метою шпигунства.