В Microsoft відповіли, чи бачать загрозу з боку DeepSeek

Наделла зазначив, що DeepSeek довів свою здатність конкурувати з американським штучним інтелектом й призвів до різкого падіння акцій американських компаній. Він підкреслив, що зусилля DeepSeek будуть широко використовуватися на всіх платформах штучного інтелекту.

Наделла порівняв технологію з переходом сховища даних з сервера на хмару. Він був вражений швидкістю розвитку та потужністю моделей штучного інтелекту.

"ШІ буде набагато більш розповсюдженим, а отже, для такого гіперскейлера, як ми, постачальника ПК-платформ, це все хороші новини, наскільки я можу судити", - сказав Наделла.