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В Microsoft відповіли, чи бачать загрозу з боку DeepSeek

Фото: DeepSeek перевернув ринок, на якому домінують OpenAI (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що не бачить загрози через нещодавній успіх китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek. Він вважає, що це є справжньою інновацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fortune.

Наделла зазначив, що DeepSeek довів свою здатність конкурувати з американським штучним інтелектом й призвів до різкого падіння акцій американських компаній. Він підкреслив, що зусилля DeepSeek будуть широко використовуватися на всіх платформах штучного інтелекту.

Наделла порівняв технологію з переходом сховища даних з сервера на хмару. Він був вражений швидкістю розвитку та потужністю моделей штучного інтелекту.

"ШІ буде набагато більш розповсюдженим, а отже, для такого гіперскейлера, як ми, постачальника ПК-платформ, це все хороші новини, наскільки я можу судити", - сказав Наделла.

DeepSeek

DeepSeek - це китайська компанія зі штучного інтелекту, вона розробляє великі мовні моделі з відкритим кодом.

У січні 2025 року компанія випустила перший безкоштовний додаток чат-бота. DeepSeek стверджує, що їхню модель було навчено за витрат менше ніж 6 млн доларів. Це значно дешевше, ніж 100 млн, які потрібні західним конкурентам.

Прорив DeepSeek уже змінив ландшафт ШІ-ринку, порушивши питання ролі Китаю в глобальних інноваціях й стосовно місця західних компаній.

Як писало РБК-Україна, раніше в РНБО зробили заяву про DeepSeek.

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КитайШтучний інтелект