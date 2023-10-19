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"Ми не здамося": Шольц закликав зберегти підтримку України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми не здамося", - заявив Шольц законодавцям у Бундестазі за тиждень до саміту Європейського Союзу, на якому лідери блоку із 27 членів обговорять підтримку України.

Він також заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони Києва взимку.

Допомога Україні

Нагадаємо, Європарламет 17 жовтня підтримав створення Українського фонду у першому читанні. Депутати проголосували за виділення 50 млрд євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має надати план відновлення, який має складатися з напрямів інвестування та реформ, включаючи перетворення, пов'язані з інтеграцією України до ЄС.

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