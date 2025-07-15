"Ми це вже проходили": Лавров висміяв заяву Трампа про терміни війни

На думку Лаврова, Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО, яке "безцеремонно підтримує вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасним, в тому числі наступальним озброєнням".

"У нас є прислів'я - не рий іншому яму. А те, що санкції, які ввів ЄС і готуються знову в Брюсселі, і в санкційну воронку намагаються затягнути США, але Трамп дуже конкретно пояснив, що розплачуватися за все це буде Європа", - заявив Лавров.

Глава російського МЗС впевнений, що введені санкції шкодять європейській економіці, а не Росії.Він також відреагував і на слова Трампа щодо дедлайну у 50 днів для перемир'я з Україною.

"50 днів, було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили. (...) Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання", - сказав Лавров.

Трамп змінив тон щодо Путіна

Останнім часом Дональд Трамп почав займати жорсткішу позицію щодо Росії та її лідера Володимира Путіна. Це відбувається на фоні посилення ракетних атак по українських містах і нових жертв серед мирного населення.

8 липня Трамп публічно заявив, що Путін "розповідає йому повну нісенітницю", і повідомив, що серйозно розглядає ініціативу сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження 500% мит на імпорт з країн, які купують російську нафту чи продукцію нафтохімії.

Крім того, президент США натякнув, що готує для Путіна "сюрприз", не розкривши деталей.

Вчора Трамп знову заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.