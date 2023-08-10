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"Ми не в супермаркеті". Ігнат пояснив чому Україна "не купує системи ППО"

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 12:15
"Ми не в супермаркеті". Ігнат пояснив чому Україна "не купує системи ППО" Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Системи протиповітряної оборони - це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він розповів, що багато лідерів думок заявляють, що країна "не купила системи ППО".

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти до супермаркету та купити ППО чи винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн", - сказав Ігнат.

За його словами, командування неодноразово підраховувало, скільки систем ППО потрібно для прикриття всієї території України.

"Потрібні десятки й навіть сотні, якщо брати все до купи. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські", - наголосив речник Повітряних сил.

Системи ППО в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Вчора, 9 серпня Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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