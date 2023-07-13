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Ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Український лідер зауважив, що за підсумками саміту ми отримали конкретні гарантії безпеки, які підтвердили топ-7 демократій світу. Він зазначив, що ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, а на цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.

Зеленський сказав, що за час саміту НАТО у Вільнюсі вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна членом Альянсу.

"Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО", - заявив президент.

Гарантії безпеки для України від G7

На полях саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн-членів G7 у спільній декларації підтвердили відданість незалежній, демократичній та суверенній Україні в її міжнародно визнаних кордонах, здатній захистити себе та стримати можливу майбутню агресію.

Країни "Великої сімки" працюватимуть над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну прямо зараз та стримувати російську агресію у майбутньому. Зокрема йдеться про:

  • допомога у сфері безпеки та постачання сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі
  • підтримка розвитку оборонно-промислової бази України
  • тренування та навчання українських Збройних сил;
  • обмін розвідданими
  • підтримка ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, у тому числі для протидії гібридним загрозам.

Детальніше про гарантії безпеки для України від G7 читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАТО