"Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів": ЄС уклав історичну торгівельну угоду

Неділя 18 січня 2026 00:35
UA EN RU
"Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів": ЄС уклав історичну торгівельну угоду Фото: глава Єврокомісії Урсула фон lер Ляєн (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

ЄС уклав історичну угоду про вільну торгівлю з об'єднанням південноамериканських країн МЕРКОСУР (Mercado Común del Sur – "Спільний ринок Півдня"). Підписання документа відбулось у столиці Парагваю Асунсьйоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Угода була підписана в Центральному банку Парагваю - місці, де в 1991 році був підписаний Договір Асунсьйона, який заснував блок МЕРКОСУР між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

У підписанні з боку МЕРКОСУР брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав'єр Мілей і президент Уругваю Яманду Орсі, а також панамський лідер Хосе Рауль Муліно, асоційований член МЕРКОСУР.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на церемонії підписання заявила, що ЄС обирає "справедливу торгівлю замість тарифів".

"Ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції, і, перш за все, ми маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній", - сказала чиновниця.

Фон дер Ляєн також наголосила на геополітичній важливості угоди:

"Коли два регіони, подібні до наших, висловлюються єдиним голосом з глобальних питань, світ прислухається", - додала глава ЄК.

Зазначимо, що 9 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала "зелене світло" на підписання угоди, робота над якою тривала понад 25 років. Більшість держав ЄС підтримали домовленість, попри заперечення Франції та Польщі.

Протести проти угоди з МЕРКОСУР

По всій Європі останніми тижнями проходили протести фермерів проти угоди. Очікується, що вони триватимуть і у наступний вівторок - у Страсбурзі біля будівлі Європейського парламенту зберуться близько 5 тисяч фермерів і 1 тисяча тракторів.

Фермери вважають, що запланована угода про вільну торгівлю з країнами Південної Америки заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування.

Важливо, що в середу відбудеться ключове голосування в Європейському парламенті, яке може поставити під сумнів угоду, звернувшись до Суду ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує країнам ЄС митами, намагаючись таким чином домогтись контролю над Гренландією. Мита почнуть діяти вже з 1 лютого, а якщо з часом блок не змінить своєї позиції щодо купівлі Штатами Гренландії, адміністрація Трампа обіцяє посилити мита до 25%.

В ЄС вже прокоментували погрози Трампа щодо мит і пообіцяли дати відповідь. Найсміливішим у висловлюваннях був президент Франції Еммануель Макрон.

Євросоюз
Новини
