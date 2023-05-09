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"Ми можемо перемогти агресора": Зеленський сказав, що для цього потрібно

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 13:38
"Ми можемо перемогти агресора": Зеленський сказав, що для цього потрібно Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна може перемогти російського агресора у цій війні. Для цього необхідна пропорційність наших можливостей тим, які має РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної прес-конференції з главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

За словами президента, сьогодні він зустрівся з президенткою ЄК зокрема, заради таких рішень: перше - це оборона, друге - подальше наше об'єднання, третє - вирішення наявних протиріч.

"Щодо оборони, Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне пропорційність наших можливостей тим можливостям, які має агресор", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, у День Європи, президент України Володимир Зеленський зустрівся главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він привітав її у Києві.

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