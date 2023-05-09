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"Мы можем победить агрессора": Зеленский сказал, что для этого нужно

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 13:38
"Мы можем победить агрессора": Зеленский сказал, что для этого нужно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может победить российского агрессора в этой войне. Для этого необходима пропорциональность наших возможностей для тех, которые имеет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляен.

По словам президента, сегодня он встретился с президентом ЕК в частности, ради таких решений: первое - это оборона, второе - дальнейшее наше объединение, третье - разрешение существующих противоречий.

"По обороне Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора. Главное пропорциональность наших возможностей тем возможностям, которые имеет агрессор", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня, в День Европы, президент Украины Владимир Зеленский встретился главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он приветствовал ее в Киеве.

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