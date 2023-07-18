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Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів, - Британія в ООН

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Вівторок 18 липня 2023 03:48
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів, - Британія в ООН Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Світ не може допустити затягування війни РФ проти України ще на 500 днів, тому Росія має негайно вивести війська з нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів",- заявив він.

Клеверлі наголосив, що Генасамблея ООН регулярно закликає РФ до миру, заснованого на принципах Статуту ООН.

"План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру",- зауважив він.

Британський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота хоче справедливого та міцного миру, тому РФ має вже зараз вивести війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз",- заявив Клеверлі.

Радбез ООН

17 липня о 15:00 в Нью-Йорку розпочалось засідання Радбезу ООН, а веде його Клеверлі. Повідомлялось, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба теж візьме у участь у Раді.

Зазначається, що на зустрічі держави розглядають питання, як пом’якшити небезпеки пов’язані з появою технологій штучного інтелекту.

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