Ми маємо "план Б" на випадок складнощів з підтримкою від партнерів, - НБУ

На фоні проблем з наданням фінансової допомоги від партнерів, глава НБУ пояснив, що хвилюватись ще не варто.

"Ми залишаємось оптимістичними - розуміємо, що певний період часу Україна повинна буде втриматися за рахунок власних ресурсів і власних джерел", - сказав Пишний.

Він пояснив, що у 2023 році Україна відновила функціонування внутрішнього боргового ринку - і це, за його словами, дуже позитивний момент.

"В сукупності з іншими заходами це дає нам можливість говорити, що ми маємо "план Б", - сказав глава НБУ.

Ситуація за допомогою США для України

Раніше у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Міжнародні резерви України

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародні резерви України за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів..

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