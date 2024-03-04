Ями на дорогах: ТОП-5 порад, що збережуть машину та нерви водія

Ця тема стає актуальною щовесни, хоча теза про сходження снігу разом з асфальтом пішла в історію через глобальне потепління. Між тим, модні колеса і "драйверська" підвіска страждають на вибоїнах незалежно від клімату: які є прийоми водіння по нерівній дорозі?

Пересічні сучасні автомобілі проектують для рівних шляхів. Принаймні, на провали в асфальті їхні колеса і підвіски точно не розраховані. Звісно, для українських водіїв це не новина, і вони намагаються ями об’їхати. Проте, це завдання часто ускладняється кількістю вибоїн і несподіваністю зустрічі з ними.

Адже одне діло, коли машина з острахом і не поспішаючи їде по старій недоглянутій дорозі, де водій готовий до будь-який сюрпризів, і інша справа, коли глибокі ями по весні з’являються на нещодавно відбудованій магістралі, якою всі звикли їздити на вищих передачах.

Що буде, якщо в’їхати в яму на швидкості

Не можна однозначно сказати, якої глибини вибоїни небезпечні для легкового автомобіля. Багато що залежить від діаметру коліс, висоти профіля шин, тиску в них, завантаження автомобіля і швидкості, з якою він їде. Тобто навіть одному конкретному авто в різних умовах можуть бути однаково небезпечні і 20-сантиметрове провалля, і 5-сантиметрова тріщина в асфальті. До речі, параметри вибоїни теж мають значення, загрозу різного ступеню становить не лише глибина, а і протяжність ями, і рельєф її країв.

При найгіршому розкладі на ямі можуть постраждати:

Шина або дві шини одного борта . При достатньої сили ударі боковина шини защемляється між диском і грубим краєм вибоїни і отримує пробоїну, яка найчастіше не підлягає ремонту. Якщо зіпсовано два колеса, навіть добра запаска не допоможе – доведеться викликати допомогу;

. При достатньої сили ударі боковина шини защемляється між диском і грубим краєм вибоїни і отримує пробоїну, яка найчастіше не підлягає ремонту. Якщо зіпсовано два колеса, навіть добра запаска не допоможе – доведеться викликати допомогу; Колісний диск . Доволі часто енергії удару вистачає і для того, щоб не тільки розрубати шину, а й пом’яти диск. Якщо він легкосплавний, то обід його ламається і потребує зварювальних робіт (хоча інженери такий ремонт не ухвалюють);

. Доволі часто енергії удару вистачає і для того, щоб не тільки розрубати шину, а й пом’яти диск. Якщо він легкосплавний, то обід його ламається і потребує зварювальних робіт (хоча інженери такий ремонт не ухвалюють); Деталі підвіски. Якщо яма дуже велика, то колесо не поглине всю енергію удару і її вистачить для пошкодження ходової частини. На щастя, це нечаста ситуація, фактично аварійна, але при ній гнуться важелі, розвалюються шарніри, а то й відокремлюється колесо.

Як правильно їхати по ямах

Коли вже ми підійшли до предметної розмови про дорогу з суттєвими вибоїнами, зазначимо, що рівень обережності тут залежить від вашого автомобіля. Є моделі, ходова частина яких краще переносить нерівності, є такі, що на кожній ямці озиваються струсом кузова. Але комфортність на вибоїнах не завжди напряму пов’язана з наслідками жорстких пробоїв підвіски. Тобто ми хочемо сказати, що іноді можна "розвалити" колесо і не помітити цього аж поки машину не потягне вбік.

Отже, якщо у вас не конкретний позашляховик, остерігатись треба будь-яких "смуг перешкод" на асфальті – принаймні, поки не збагатієте досвідом і не вивчите можливостей свого авто і порогу його чутливості до ям. А елементарні правила безпеки такі:

Помірна швидкість . На незнайомій дорозі в наш час краще взагалі не поспішати. Тому що так залишиться більше часу на реакцію, коли яму буде побачено, та й наслідки зустрічі з нею не будуть такими сумними.

. На незнайомій дорозі в наш час краще взагалі не поспішати. Тому що так залишиться більше часу на реакцію, коли яму буде побачено, та й наслідки зустрічі з нею не будуть такими сумними. Не гальмувати . Точніше, гальмувати можна, але за кілька метрів до ями треба відпустити педаль і дати передку машини піднятись, а пружинам підвіски – розправитись. Якщо в’їхати у вибоїну "на гальмах", як мінімум пошкодження шини гарантоване. Так само уникайте зустрічі з ямою, коли машина маневрує, бо перерозподіл мас додатково навантажує ходову в момент зустрічі з вибоїною;

. Точніше, гальмувати можна, але за кілька метрів до ями треба відпустити педаль і дати передку машини піднятись, а пружинам підвіски – розправитись. Якщо в’їхати у вибоїну "на гальмах", як мінімум пошкодження шини гарантоване. Так само уникайте зустрічі з ямою, коли машина маневрує, бо перерозподіл мас додатково навантажує ходову в момент зустрічі з вибоїною; Тиск у шинах . В пору, коли на дорозі можна очікувати серйозних пошкоджень, варто тримати тиск у шинах трохи вище звичайного – на 0,2–0,3 атм. Так, нерівності сприйматимуться менш комфортно, зате і ризик порвати шину буде менше;

. В пору, коли на дорозі можна очікувати серйозних пошкоджень, варто тримати тиск у шинах трохи вище звичайного – на 0,2–0,3 атм. Так, нерівності сприйматимуться менш комфортно, зате і ризик порвати шину буде менше; Шини високого профілю . Ця підказка доволі дорога, але вона дієва. Чим товстішим буде "шар" гуми на колесі, тим менше ймовірність його пробити аж до диска. Нагадаємо, що висота профіля – це друга цифра в розмірності шини – наприклад, 215/60 R16 (60% від ширини шини в 215 мм) або 255/35 R21 (35% від 255 мм) тощо. Інженери вважають найбільш раціональними шинами для неспортивних авто саме моделі високого профілю – порядку 80% від ширини. На жаль, щоб перейти на високу гуму, доведеться поміняти колісні диски – на менший посадковий діаметр.

. Ця підказка доволі дорога, але вона дієва. Чим товстішим буде "шар" гуми на колесі, тим менше ймовірність його пробити аж до диска. Нагадаємо, що висота профіля – це друга цифра в розмірності шини – наприклад, 215/60 R16 (60% від ширини шини в 215 мм) або 255/35 R21 (35% від 255 мм) тощо. Інженери вважають найбільш раціональними шинами для неспортивних авто саме моделі високого профілю – порядку 80% від ширини. На жаль, щоб перейти на високу гуму, доведеться поміняти колісні диски – на менший посадковий діаметр. Плануйте маршрут. Це стосується і ваших щоденних поїздок, і далеких вояжів незнайомими трасами. Прокласти маршрут гарантовано якісною дорогою буде завжди вигідніше, ніж петляти між вибоїнами, навіть якщо рівний шлях виявиться трохи довшим за кілометражем. Отримати інформацію щодо якості незнайомої дороги можна на спеціалізованих сайтах або в локальних групах соцмереж.

Якщо коротко

Дуже шкода, але трапляються періоди у часі і маршрути на місцевості, коли водієві доводиться забувати про безтурботний рух рівним асфальтом і перетворюватись мало не на раліста, змушеного постійно видивлятись на дорозі попереду ті чи інші перешкоди. На щастя, в другій половині весни шляховики успішно латають дірки, тож їздити у такому режимі більшості з нас доводиться недовго. Але поки це питання не закрите, будьте уважними, і головне – не поспішайте: чим нижче швидкість, тим більше шансів уберегти колеса і ходову від неприємностей.