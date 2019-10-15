В МХП рассказали о трех кейсах компании в рамках круговой экономики

Александр Семенец (Фото: пресс-служба МХП)

Самый важный для всего холдинга аспект - это управление отходами

Одним из самых известных кейсов агрохолдинга МХП в рамках круговой экономики является производство биогаза из отходов и побочных продуктов животного происхождения. Об этом рассказал главный эколог МХП Александр Семенец в интервью для РБК-Украина.

"Эти три таких кейса. Самый известный из них – это производство биогаза из отходов и побочных продуктов животного происхождения. Мы на входе имеем помет с подстилкой, солому, сточные воды, силос и т.д. Все это перерабатывается в биогаз, электрику, пар, тепло, которые мы используем для своих внутренних целей, а электрику передаем в сеть по зеленому тарифу", - рассказал он.

По словам Семенца, с 2013 года функционирует биогазовая установка в Днепропетровской области мощностью 5,5 Мегаватт*час. Сейчас у МХП есть второй, еще более амбициозный объект на базе Винницкой птицефабрики. Общая мощность будет 20 Мегаватт*час. Уже в этом году будет введена в эксплуатацию первая очередь на 10 Мегаватт*час, сообщил эколог.

"У нас также есть побочные продукты животного происхождения, не предназначенные для употребления человеком, которые образуются в процессах выращивания цыплят-бройлеров и при непосредственном производстве куриного мяса", - заявил Семенец.

Он подчеркнул, что до мая 2016 года они являлись отходами с юридической точки зрения, однако для компании это всегда было сырьем для другого производства.

"У нас есть цеха утилизации или как их по-другому называют – цеха технических фабрикатов, где мы производим мясокостную муку и жир, которые экспортируются", - уточнил эколог.

Самый важный для всего холдинга аспект, по его словам, – это управление отходами.

"Очень обобщенно, выделено около десятка категорий: ветеринарные отходы, стекло, удобрения и упаковки от них, бумага и картон, пластик и т.д. Мы провели инвентаризацию отходов и источников их происхождения, чтобы посмотреть, как мы можем обеспечить раздельный сбор отходов. И начали искать на рынке лучших по предложению покупателей отходов и контрагентов, у которых есть лицензия на сбор, перевозку и дальнейшую утилизацию опасных отходов. В результате, мы существенно уменьшили нагрузку на полигоны бытовых отходов", - рассказал Семенец.

Напомним, в МХП с 2014 года целенаправленно развивают экономику замкнутого цикла и совершенствуют переработку отходов производства.