В МХП рассказали о преимуществах циркулярной экономики и переработке отходов

В агроиндустриальном холдинге "Мироновский хлебопродукт" (МХП) с 2014 года целенаправленно развивают экономику замкнутого цикла и совершенствуют переработку отходов производства. Об этом на форуме European Circular Economy Forum (Европейский форум по круговой экономике) рассказал главный эколог МХП Александр Семенец.

"В 2014 году началось сознательное движение нашей компании к "зеленой" экономике, мы – одна из первых сельхозкомпаний в Украине, которая почувствовала необходимость этого. Мы контролируем все экологические аспекты на каждом нашем предприятии, на каждом производственном участке", - сказал Семенец.

По его словам, сейчас на МХП есть несколько больших проектов, которые вписываются в концепцию экологичной, круговой экономики.

В частности, это производство мясокостной муки, биогаза, электричества, тепла и пара из отходов и побочных продуктов животного происхождения. Также компания провела инвентаризацию всех видов отходов производства, что принесло ей в том числе и хороший финансовый результат.

Доходы МХП от продажи разных видов отходов на последующую переработку в несколько раз превышают затраты на сбор и обращение с этими отходами.

"У нас не остается отходов, которые могли бы быть использованы человеком, например, в качестве еды. Мы на 100% используем все в наших бизнес-процессах либо перерабатываем сами в новый продукт, отдаем на повторную переработку или утилизацию", - рассказал Семенец.

European Circular Economy Forum был посвящен различным аспектам так называемой "круговой экономики" или "экономики замкнутого цикла", основа которой – возобновление ресурсов производства, минимизация отходов и других видов загрязнений.

В рамках форума состоялись четыре панели, на которых эксперты и представители малого, среднего и крупного бизнеса из Украины и ЕС представили идеи в сферах устойчивого развития городов, "моды замкнутого цикла", производства продуктов питания, менеджмента отходов.