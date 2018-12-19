В МХП рассказали об инновационном подходе к утилизации отходов

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Компания из структуры МХП получила награду за инновационный подход к утилизации отходов

Компания "Орель-Лидер", входящая в структуру МХП, признана победителем в номинации "ЭКОтрансформация-2018" за инновационный подход к утилизации отходов. О соответствующем событии рассказал модератор форума, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов, сообщает РБК-Украина.

Вручение премий состоялось на бизнес-форуме "ЭКОтрансформация Украины", объединившем более 50 компаний, представителей общественных экологических движений и государственных структур, ответственных за реализацию экологической политики. Премиями были отмечены лучшие решения и достижения в сфере экологической безопасности.

"Это событие стало поистине уникальным для Украины! Подобные мероприятия уже давно проходят в европейских странах, США и даже Китае. Теперь и у нас будет собственная экологическая премия, которой будут награждать лучших, и которая установит планку для всех остальных участников", – рассказал Антипов.

Главный эколог холдинга МХП Александр Семенец представил на форуме успешный опыт создания экоориентированного замкнутого производственного цикла в компании "Орель-Лидер".

"Для каждой цели экологической программы в МХП разработан отдельный план с четко определенным бюджетом, ответственными, установленными сроками реализации этих планов. Вертикальная интеграция бизнеса гарантирует МХП стабильно высокие стандарты качества, а замкнутый производственный цикл помогает снизить себестоимость производства конечной продукции, а также обеспечить высокий уровень переработки и утилизации отходов. Мы постоянно ищем дополнительные способы для минимизации влияния на окружающую среду и устойчивого развития компании", — рассказал Семенец.

Предприятие МХП "Орель-Лидер", ориентирующееся на передовой мировой опыт и стандарты, использует оборудование ведущих мировых производителей: Dutchman (Германия), МОВА, VDL, MeynFood, PasReform, CFS (Нидерланды), SproutMatador, Harlev (Дания) и Buhler AG (Швейцария). Новейшие методы ухода и содержания птиц — инкубация, выращивание бройлеров и переработка тушек — предполагают использование современных энергоэффективных решений. Отходы производственной деятельности "Орель-Лидер" перерабатывают при помощи оборудования производства голландской компании NIJHUIS WATER TECHNOLOGY, а отходы растениеводства и побочные продукты животного происхождения – на крупнейшей в Украине и в Восточной Европе биогазовой станции на курином помете мощностью 5,5 МВт/час, там же осуществляют очистку сточных вод.

Это решение помогает фабрике не только поддерживать высокие экологические стандарты, но и становиться более энергонезависимой.

Птицефабрика "Орель-Лидер" — одно из предприятий агроиндустриальной Группы МХП. Комплекс создан и введен в эксплуатацию в начале 80-х годов, с 2001 года входит в Группу МХП и выпускает продукцию для реализации на внутреннем рынке. Технологический процесс производства мяса птицы включает инкубацию яиц, выращивание бройлеров, забой птицы и ее переработку.

Руководствуясь внедренной Экологической политикой на уровне холдинга, птицефабрика постоянно работает над усовершенствованием технологий на всех этапах производства, придерживаясь требований природоохранного законодательства Украины и международных экологических стандартов, позволяющих своевременно оценивать и минимизировать влияние производства на окружающую среду.

В 2017 году стандарты работы компании подтверждены сертификатом "Система управления безопасностью пищевых продуктов" — ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005). Биогазовый комплекс мощностью 5 МВт⋅ч на базе птицефабрики "Орель-Лидер", в который МХП инвестировала 15 млн долларов, — первый в Европе комплекс такой мощности, работающий на курином помете и отходах переработки цыплят-бройлеров.