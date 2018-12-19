У МХП розповіли про інноваційний підхід до утилізації відходів

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Компанія з структури МХП отримала нагороду за інноваційний підхід до утилізації відходів

Компанія "Орель-Лідер", що входить в структуру МХП, визнана переможцем у номінації "ЕКОтрансформація-2018" за інноваційний підхід до утилізації відходів. Про відповідну подію розповів модератор форуму, генеральний директор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов, повідомляє РБК-Україна.

Вручення премій відбулося на бізнес-форумі "ЕКОтрансформація України", який об'єднав понад 50 компаній, представників громадських екологічних рухів і державних структур, відповідальних за реалізацію екологічної політики. Преміями були відзначені найкращі рішення і досягнення в сфері екологічної безпеки.

"Ця подія стала воістину унікальною для України! Подібні заходи вже давно проходять в європейських країнах, США і навіть Китаї. Тепер і у нас буде власна екологічна премія, якою нагороджуватимуть кращих, і яка встановить планку для всіх інших учасників", – розповів Антипов.

Головний еколог холдингу МХП Олександр Семенець представив на форумі успішний досвід створення екоорієнтованого замкненого виробничого циклу у компанії "Орель-Лідер".

"Для кожної цілі екологічної програми в МХП розроблений окремий план з чітко визначеним бюджетом, відповідальними, встановленими термінами реалізації цих планів. Вертикальна інтеграція бізнесу гарантує МХП стабільно високі стандарти якості, а замкнутий виробничий цикл допомагає знизити собівартість виробництва кінцевої продукції, а також забезпечити високий рівень переробки та утилізації відходів. Ми постійно шукаємо додаткові способи для мінімізації впливу на довкілля та сталого розвитку компанії", — розповів Семенець.

Підприємство МХП "Орель-Лідер", що орієнтується на передовий світовий досвід і стандарти, використовує обладнання провідних світових виробників: Dutchman (Німеччина), МОВА, VDL, MeynFood, PasReform, CFS (Нідерланди), SproutMatador, Harlev (Данія) і Buhler AG (Швейцарія). Новітні методи догляду та утримання птахів — інкубація, вирощування бройлерів і переробка тушок — передбачають використання сучасних енергоефективних рішень. Відходи виробничої діяльності "Орель-Лідер" переробляють за допомогою обладнання виробництва голландської компанії NIJHUIS WATER TECHNOLOGY, а відходи рослинництва і побічні продукти тваринного походження – на найбільшій в Україні та в Східній Європі біогазової станції на курячому посліді потужністю 5,5 МВт/год., там же здійснюють очищення стічних вод.

Це рішення допомагає фабриці е тільки підтримувати високі екологічні стандарти, але і ставати більш енергонезалежною.

Птахофабрика "Орель-Лідер" — одне з підприємств агроіндустріальної Групи МХП. Комплекс створено і введено в експлуатацію на початку 80-х років, з 2001 року входить до Групи МХП і випускає продукцію для реалізації на внутрішньому ринку. Технологічний процес виробництва м'яса птиці включає інкубацію яєць, вирощування бройлерів, забій птиці та її переробку.

Керуючись впровадженою Екологічною політикою на рівні холдингу, птахофабрика постійно працює над удосконаленням технологій на всіх етапах виробництва, дотримуючись вимог природоохоронного законодавства України та міжнародних екологічних стандартів, дозволяють своєчасно оцінювати та мінімізувати вплив виробництва на навколишнє середовище

У 2017 році стандарти роботи компанії підтверджена сертифікатом "Система управління безпекою харчових продуктів" — ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005). Біогазовий комплекс потужністю 5 МВт⋅год на базі птахофабрики "Орель-Лідер", який МХП інвестувала 15 млн доларів, — перший у Європі комплекс такої потужності, що працює на курячому посліді і відходах переробки курчат-бройлерів.