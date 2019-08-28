МХП рассказал об уникальных технологиях выращивания птицы

Агрохолдинг МХП поделился современными "умными" роботизированными технологиями выращивания птицы на "Старинской птицефабрике". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МХП.

Как рассказал зоотехник "Старинской птицефабрики" Андрей Ковацкий, на птицефабрике активно используются автоматизированные технологии.

"Например, 10 лет назад сбор яиц осуществляла птичница вручную - нужно было гораздо больше людей. В каждом птичнике около 15 тысяч кур, производящих ежедневно при идеальных условиях около 15 тысяч инкубационных яиц", - рассказал Ковацкий, добавив, что сегодня работа по сбору инкубационных яиц почти в полном объеме роботизирована.

Как сообщили в МХП, процесс кормления и ухода за птицей, регулирование освещения и подогрева в зависимости от сезонных биоритмов кур также осуществляют умные роботизированные системы, которые при помощи специальных датчиков отслеживают и анализируют в режиме реального времени множество параметров.

Инженеры птицефабрики могут получать уведомления об отклонениях и требующемся вмешательстве в деятельность роботизированных систем прямо на смартфоны, что позволяет оперативно управлять всеми параметрами птицефабрики, рассказали в агрохолдинге.

Инженер "Старинской птицефабрики" Александр Малай отметил, что уровень технологий на предприятии позволяет автоматизировать многие процессы на производстве: датчики, компьютеры, системы контроля.

"Яркий пример инновационности нашей работы - это диспетчерские станции: они позволяют из центрального офиса "посетить" любой птичник, проверить любые параметры, увидеть, что происходит. Со смартфона можем менять температуру, туда же придет уведомление, если система зафиксирует какие-либо отклонения", - рассказал Малай.

Высокий уровень роботизации современного агропроизводства позволяет агрохолдингу МХП отказаться от сложных многоуровневых управленческих структур, замедляющих принятие решений.

По словам менеджера систем качества "Старинской птицефабрики" Галины Филатовой, в структуре предприятия сейчас проходят активные изменения в сторону "бирюзовой" организации - компании с фокусом на самоуправлении и целостности.

"Особенно это коснулось зоотехнической и ветеринарной служб: ранее на каждом производственном участке были начальник этого участка, ветврач и птицевод на каждый птичник. Сейчас на одного птицевода приходится два птичника, общая ветеринарная служба - для всех участков. Осуществляется минимизация руководящих должностей - акцент смещается на самоуправление участка и повышение ответственности специалистов на месте. Благодаря этому, каждый сотрудник видит, как его личный вклад влияет на результат компании", - рассказала Филатова.

Ранее основатель и СЕО МХП Юрий Косюк заявил: чем выше механизация и роботизация процессов, тем выше продуктивность и эффективность производства.

"Раньше в бригаде, обслуживающей 200-300 тысяч птиц, работали 22 человека. Сегодня бригада, которая обслуживает 2 миллиона птиц, - это 13 человек. Я строю такие большие и дорогие "умные" системы, которые намного конкурентнее, чем, например, строят поляки", - рассказал Косюк.