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МХП примет участие во Всемирной выставке пищевых продуктов Gulfood 2022 в Дубае

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Пятница 11 февраля 2022 16:40
МХП примет участие во Всемирной выставке пищевых продуктов Gulfood 2022 в Дубае Фото: МХП примет участие во Всемирной выставке в Дубае (пресс-служба)

13-17 февраля 2022 года в ОАЭ компания МХП ("Мироновский хлебопродукт") примет участие во Всемирной международной выставке пищевых продуктов. Представляет компанию международная ТМ Qualiko.

МХП как международная украинская компания принимает участие в Gulfood 2022, чтобы продемонстрировать партнерам и потенциальным клиентам высокое качество украинской продукции и широкий ассортимент. Ведь продукция МХП производится в соответствии с требованиями международных стандартов качества и в соответствии с потребностями и запросами конкретного клиента.

Гости выставки смогут встретиться с представителями МХП, получить информацию из первых уст и насладиться образцами вкусной халяльной курицы и шаурмой.

"Решение компании участвовать в Gulfood связано с нашим первым успешным участием в выставке в 2016 году и количеством новых потенциальных клиентов и запросов. Участие в выставке имеет важное значение для нашей компании, поскольку мы получаем уникальную возможность встречаться с крупнейшими ключевыми партнерами и клиентами, повышать осведомленность и вызвать высокий уровень интереса к нашим продуктам, презентовать весь ассортимент и последние разработки продукции бренда", - отметил Евгений Левтеров, генеральный директор MHP Food Trading.

О бренде Qualiko

Qualiko, созданный в 2011 году, является одним из основных международных брендов МХП. Продукция бренда экспортируется более чем в 85 стран мира. Представлен мясом птицы - цельным мясом курицы, нарезками, а также полуфабрикатами. Кроме линейки замороженной курятины и полуфабрикатов недавно была разработана дополнительная линия маринованной замороженной шаурмы и шаурмы с курицей-гриль, готовой к употреблению.

Продукция сертифицирована в соответствии с высокими международными стандартами качества и безопасности пищевых продуктов (BRC Certification). Qualiko производится в соответствии с исламскими обрядами под контролем Исламского центра сертификации.

О МХП

МХП - лидер по производству курятины в Украине и входит в ТОП-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе (по данным рейтинга издания WATTPountry International https://bit.ly/3Ab4dYr).

География экспорта - более 85 стран мира.

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