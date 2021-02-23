МФО и банки: чем отличаются подходы к кредитованию

С 2019 года и микрофинансовые организации, как и банки регулируются Национальным банком Украины. Это существенно повлияло на безопасность и качество обслуживания в МФО.

У кого и в каком случае выгоднее брать займ? Где лучше оформлять кредит онлайн, а у кого кредит наличными? Финансовый портал Finance.ua делиться информацией о том, на какого из кредиторов обратить внимание.

Кредит в МФО

Микрофинансовая организация, или МФО — это финансовая компания, которая предоставляет быстрые займы в краткие сроки. Сумма, на которую можно оформить кредит в МФО, обычно варьируется от 100 и до 20 000 грн.

Важно: микрокредиты более выгодны для разового использования. Если вы хотите пользоваться заемными средствами постоянно, лучше оформить кредитную карту. О том, как выбрать между кредитом и кредитной карточкой — подробнее читайте в материале Андрея Жуматия на Finance.ua.

Получить микрокредит можно либо онлайн, либо в отделении. Процесс оформления заявки и выдачи кредитных средств в среднем не занимает больше пары часов, но обычно срок кредитования и доступная сумма сильно ограничены (в большинстве случаев не больше месяца и не больше 20 тыс. грн).

МФО довольно лояльны к клиентам разных социальных категорий, выдают займы с минимумом документов (только паспорт и ИНН). Но за услуги микрофинансовых организаций придется заплатить довольно высокие проценты: среднегодовые показатели достигают до 700% в год, в день без акций и скидок коэффициент может составлять до 2%.

Кредит в МФО подходит, если:

вам нужен кредит на небольшую сумму (в МФО практикуют ежедневные проценты по кредиту, потому займ на долгой перспективе будет слишком невыгодным);

деньги нужны срочно (в банке кредит могут выдавать дольше);

у вас испорченная кредитная история;

у вас нет поручителей;

у вас нет справки о доходах.

Кредит в банке

Оформление кредита в банке – один из самых популярных видов кредитования. Кредиты в банках выдают как на крупные суммы, так и небольшие займы. Особенно популярна выдача денег в рассрочку и кредитные карты.

К банкам больше всего доверия, что играет немаловажную роль при выборе кредитора: если что-то пойдет не так, вы сможете перевести разговор с учреждением в регулируемую юридическую плоскость.

Одно из главных преимуществ кредитования в банках – предлагают вполне выгодные проценты по кредитам: так, можно найти предложения с 10% ставкой за год.

Тем не менее банки очень требовательны к своим заемщикам. Чтобы получить кредит, необходимо будет предоставить большое количество документов: свои паспортные данные, паспортные данные поручителей, различные справки (о доходах, о владении имуществом, о браке, высшем образовании и т.д.).

Кредит в банке подходит, если: