Межпланетная станция Down после 11 лет закончила миссию по исследованию астероидов

Иллюстративное фото (twitter.com/Pubsityy)

Станция, запущенная агентством NASA, изучала астероид Веста и карликовую планету Церера

После 11 лет работы межпланетная станция Down Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), завершила свою историческую миссию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Отмечается, что 31 октября и 1 ноября станция пропустила запланированные сеансы связи с NASA. После устранения всех возможных причин исчезновения связи руководители космической миссии пришли к выводу, что Dawn прекратила свою работу, поскольку окончательно исчерпала запасы топлива.

Известно, что Dawn начала свою работу 11 лет назад - в 2007 году. Станция изучала поведение астероида Веста и карликовой планеты Церера.

Этот зонд стал первым в истории аппаратом, который изучал с орбиты несколько небесных тел. С помощью Dawn исследователи космоса изучали структуру и состав объектов, рельеф поверхности и их развитие.

"Впечатляющие изображения и данные, собранные Down с Весты и Церер являются ключевыми для понимания истории и эволюции нашей Солнечной системы. Во многих отношениях, наследие станции Dawn дает начало новым исследованиям", - отметил администратор Управления научной миссии NASA в Вашингтоне Томас Зурбехен.

Специалисты утверждают, что на сегодня Down ориентировочно находится на орбите вокруг карликовой планеты Церера. Предполагается, что станция будет оставаться на орбите не менее 20 лет, хотя инженеры считают, что зонд может пробыть там и 50 лет.

Напомним, недавно ученые установили, что окрестности Млечного Пути наполнились новыми звездами после столкновения с другой галактикой, что произошло примерно 10 миллиардов лет назад, и после этого диск нашей стал толще.